Gifhorn

Zum Leserbrief von Friedhelm Weidemann in der AZ zur bedingungslosen Übernahme der Perle „Mühlenmuseum“ merkt Reinhold Münnig aus Gifhorn Folgendes an:

2,6 Millionen Euro rein für das Mühlenmuseum sind für die Stadt kein Pappenstiel. Außen vor stehen der Glockenpalast, die Stabkirche, die Freiheitsglocke. Die angeführte Summe wird sich meines Erachtens durch Grundsanierungen der Bauten, Lohnkosten usw. entwickeln. Vier bis fünf Millionen Euro sind schnell erreicht bzw. verbrannt. Ich frage mich, wie man diese Summe auch mit eventuellem neuen Konzept kostendeckend erwirtschaften will.

Die Stadt hatte schon kein Geld für die Sanierung des Ratsweinkellers

Die Stadt hatte vor Jahren schon kein Geld um z. B. die Straßenausbaukosten für Grundeigentümer zu erlassen oder die Sanierung des Ratsweinkellers durchzuführen. Hier wären die „Steuergroschen“ wesentlich besser angelegt. Deshalb sollte Herr Weidemann auch einen Blick auf die andere Seite der Medaille werfen. Steuergelder in ein seit Jahren defizitäres Unternehmen zu stecken, muss vor der Kommunalaufsicht und dem Rechnungshof Bestand haben.

Ein Touristenmagnet ist in die Jahre gekommen und heruntergewirtschaftet worden. Hier fragt man sich, haben die Wrobels, um dies zu verhindern sich keine Sach- und fachkundige Hilfe geholt, um den Mühlenpark wieder ins richtige Fahrwasser zu bringen?

In einem Stiftungsvertrag sah Herr Wrobel anscheinend keine Alternative

Nun schreit man nach kommunaler Hilfe, setzt die Stadt mit enger Terminsetzung bzw. mit der Veräußerung an private Investoren unter Druck. In einem Stiftungsvertrag sah Herr Wrobel anscheinend keine Alternative. Eine tragbare und zufriedenstellende Lösung zu finden, wird so einigen manchen Kopfschmerz erzeugen. Darum müssen sämtliche Fakten geprüft und vor allem offen auf den Tisch gelegt werden, für jeden Bürger nachvollziehbar sein.

Von AZ-Leser Reinhold Münnig