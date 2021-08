Meinersen

Den Umbau des Busbahnhofs am Meinerser Schulzentrum am Gajenberg hält der Meinerser AZ-Leser Albrecht Engelke für eine Fehlplanung, die viel zu spät kommt.

Ich habe manchmal das Gefühl, so richtig veralbert zu werden. Da liest man, dass der Busbahnhof Meinersen komplett umgekrempelt werden soll. Es wird alles so positiv geschrieben. Sieht man allerdings genauer hin, stellt man fest, dass es mehr Schein als Sein ist.

Warum wurden die Schülerinnen und Schüler von Anfang an den Gefahren ausgesetzt, die Fahrbahnen der Busse zu kreuzen? Warum hat man nicht schon vorher daran gedacht, eine Überdachung vorzusehen? Jetzt bezahlt man einen Teil der Baumaßnahme von unseren Steuergeldern doppelt! Wer hat damals seine Hausaufgaben nicht gemacht?

Es hört sich ja auch noch so gut an, dass es Fördermittel gibt. Aber was sind „Fördermittel“? Richtig, Steuergelder, die wir schon selber gezahlt haben. Das einzige Positive ist doch, dass die Samtgemeinde schnell genug ist, die Gelder zurück zu holen. So werden wenigstens die Kassen der Mitgliedsgemeinden nicht so belastet.

Von AZ-Leser Albrecht Engelke