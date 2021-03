Gifhorn

Zu dem Hin und Her um die Testzentren im Landkreis Gifhorn für die vom Bund zugesagten kostenlosen Corona-Schnelltests für alle Bürger bezieht Anke Voß Stellung – sie hält es für unverantwortlich.

Das Kompetenz- und Hierarchiegerangel nimmt in unserem Landkreis inzwischen immer groteskere Dimensionen an und lässt an der Kompetenz der zuständigen Stellen zweifeln.

Da richtet die Stadt ein Testzentrum her, damit es schnell losgehen kann, wenn die Tests verfügbar sind und der Landkreis bremst einfach aus. Die Gründe dafür nicht nachvollziehbar. Das ist verantwortungslos uns Bürgern gegenüber, weil es im Umkehrschluss heißt, dass lieber nicht getestet wird, statt vorhandene Räumlichkeiten zu nutzen. Die Akzeptanz der vom Land verhängten Maßnahmen nimmt mancherorts ab. Berichte über das Vorgehen dieses Landkreises tragen noch dazu bei und kosten im schlimmsten Fall Menschenleben. Während sich Stadt und Landkreis noch streiten, wer welche Zuständigkeiten inne hat, werden dagegen Lehrer an Schulen einfach dazu verpflichtet, mit ihren Schülern einmal pro Woche einen Selbsttest durchzuführen. Was das wohl gäbe, wenn sie sich weigern oder wochenlang über Kompetenzen diskutieren würden. Wir Bürger wollen jedenfalls nicht der Spielball der Politik sein, sondern darauf vertrauen, dass die Politiker ihren Job machen.

Von AZ-Leserin Anke Voß