Eischott

Die positiven Eindrücke zum Gifhorner Impfzentrum überwiegen ganz eindeutig, nur wenige Einzelfälle berichten von Problemen. Ein ausdrückliches Lob schickte AZ-Leserin Ursula Lühr aus Eischott:

Immer wieder liest man kritische Anmerkungen zum Ablauf der Impfaktion und dem Impfzentrum in Gifhorn. Hier meine Meinung: Warum sagen wir nicht einmal danke? Dank den vielen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterb, die diese Aktion überhaupt erst möglich machen? Kritik üben ist so leicht, besser machen ist gefragt. Die Organisation ist eine große logistische Leistung, da hakt es sicher auch mal an der einen oder anderen Stelle. Wo Menschen sind, da menschelt es und nicht immer läuft alles rund. Ich habe nur positive Erfahrungen gemacht. Meinen ersten Termin hatte ich Anfang April. Zehn Minuten vor dem Termin war ich an der Stadthalle, fünf oder sechs Personen warteten vor mir, trotzdem ging es sehr zügig. Die Mitarbeiter waren freundlich und kompetent, die ganze Prozedur dauerte etwa eine Stunde. Beim zweiten Termin lief es noch schneller, nach einer halben Stunde hatte ich alles hinter mir, und das am Ostersamstag! Wir haben zurzeit nun einmal eine Situation, die für keinen leicht ist, ein wenig Verständnis für den anderen hilft da sicher weiter. Um so besser werden wir durch diese Zeit kommen. Noch einmal an das ganze Team: danke.

