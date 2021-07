Leiferde

Ohne Glasfaseranschluss lässt sich nach Einschätzung von AZ-Leser Michael Lutz aus Leiferde künftig das Internet kaum noch nutzen. Er kann es nicht verstehen, dass nicht alle Leiferder sich für den kostenlosen Glasfaseranschluss entscheiden.

Liebe Leiferder, warum haben sich so wenige Bürgerinnen und Bürger für einen echten Glasfaseranschluss entschieden? Wenn man zukünftig alle Möglichkeiten des schnellen Internets nutzen möchte, kommt man um einen Glasfaseranschluss nicht herum! Im Jahr 2001 bekamen wir mit dem ersten ADSL-Anschluss in Leiferde die Möglichkeit von Geschwindigkeiten bis zu 0,768 Mbit/s. Mit dieser Geschwindigkeit bekommt man heute nicht mal mehr einen Online-Shop geöffnet oder eine E-Mail mit Anhang versendet. Elf Jahre später wurde im Jahr 2012 DSLRAM mit Geschwindigkeiten von 3 Mbit/s bis 6 Mbit/s eingeführt, bevor 2014 der Sprung auf ADSL mit 16 Mbit/s ermöglicht wurde. Vor knapp fünf Jahren wurde mittels VDSL dann eine Geschwindigkeit von 100 Mbit/s in Leiferde erreicht.

Die Bandbreite muss immer größer werden

Fernsehen über das Internet, das sogenannte IPTV und Streaming-Dienste benötigen immer mehr Bandbreite, um die steigende Nachfrage und immer besser werdende Qualität (Streaming in HD, 4K und besser) zu gewährleisten. Die VDSL-Technik der Telekom, mit der wir in Leiferde bis zu 250 Mbit/s bekommen, ist schon bei Inbetriebnahme der Telekom überholt gewesen. Die Kupferleitungen unserer Telefonanschlüsse geben nicht mehr als diese Geschwindigkeiten her.

Ein VDSL-Anschluss der Telekom mit 250 Mbit/s inkl. Telefonflatrate ins deutsche Festnetz kostet 54.95 Euro pro Monat. Im Vergleich hierzu liegt der günstigste Glasfaseranschluss der FNOH mit 300 Mbit/s und Telefonflatrate ins deutsche Festnetz bei monatlichen Kosten in Höhe von 44,95 Euro. Aufgrund der steigenden Datenmengen und der Tatsache, dass die Kupferleitungen als Shared Medium bei höherer Auslastung geringere Geschwindigkeiten liefern, wird der VDSL-Anschluss in den nächsten zehn Jahren für die meisten Internetnutzern nicht mehr ausreichend sein.

Von AZ-Leser Michael Lutz