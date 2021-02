Gifhorn

Wann der Ausbau des Glasfasernetzes durch die Firma Giffinet in der Stadt Gifhorn starten kann, ist noch nicht endgültig sicher, Landrat Dr. Andreas Ebel hofft auf Ende Mai. Der Gifhorner Arzt Dr. Lutz Müller setzt darauf, dass es möglichst schnell geht, denn „langsames Internet gefährdet Arztpraxen“.

Der schleppende Ausbau des Breitbandnetzes in Stadt und Landkreis Gifhorn gefährdet den Betrieb von Arztpraxen. Da unser Ärztehaus mit 14 Ärzten in Innenstadtlage mit nur 6 Mbit/s unterversorgt ist, wird das Umsetzen der Vorgaben an eine elektronische Arztpraxis kritisch. Der Gesetzgeber und die Kassenärztliche Vereinigung verlangen im Verlauf des Jahres 2021 die Einführung der elektronischen Arztpraxis (elektronische Arbeitsunfähigkeit, E-Arztausweis, später E-Rezepte, E-Arztbriefe usw.). Dies geht nicht konform mit dem langsamen Ausbau des Glasfasernetzes in Gifhorn. Zukunftsorientierte Gemeinden mit anderen Netzanbietern realisieren dies erheblich schneller. Immerhin geht es auch um die Versorgung der Bevölkerung, es ist dringend Zeit zu handeln.

Von AZ-Leser Dr. Lutz Müller