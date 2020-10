Schönewörde

Kurt Karlisch, Mitglied des Niedersächsischen Bündnisses gegen Straßenausbaubeiträge und der Bürgerinitiative Wesendorfer für Wesendorfer, hält den Ansatz der Schönewörder zum Bürgerentscheid Straßenausbaubeiträge für falsch.

Die Grundforderung der im Niedersächsischen Bündnis gegen Straßenausbaubeiträge NBgS zusammengeschlossenen Bürgerinitiativen ist und bleibt: Die ersatzlose Abschaffung auf Landesebene! Ausnahmen bestätigen die Regel. In Schönewörde ist das der Fall, und offensichtlich ist es auf die mangelnde Kommunikationsfähigkeit der Beteiligten zurückzuführen, dass es zum derzeitigen Stand der Dinge gekommen ist.

Von Seiten der Bürgerinitiative einen Antrag auf zweijährige Aussetzung aller geplanten Ausbaumaßnahmen zu stellen war angesichts der Tatsache, dass es sich bei den in die Wege geleiteten Baumaßnahmen um öffentlich geförderte Maßnahmen im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms handelt, der verkehrte Weg. Diese werden mit 73 Prozent der Kosten von öffentlicher Hand gefördert. Wer mit dem Antrag auf Aussetzung die vorgegebenen Fristen aushebelt, entzieht nicht nur der Gemeinde dringend notwendige Gelder in nicht unerheblichem Umfang, sondern trägt dazu bei, dass die Anlieger den in der noch gültigen Fassung der Kommunalen Straßenausbausatzung festgelegten Kostenbeitrag von 60 Prozent zu tragen haben.

Wer dem Bürger auf der einen Seite verständlich machen will, dass ihm der Staat ständig ungerechtfertigt in die Tasche greift, und auf der anderen Seite den von ihm zu entrichtenden Beitrag durch Blockade der einzuhaltenden Fristen in voller Höhe wieder aufzwingt; hat offensichtlich die Materie nicht verstanden oder falsch interpretiert. So, wie der Antrag jetzt lautet, kann der Bürgerentscheid am 1. November für die BI nur negativ ausgehen und mit einem klaren NEIN beantwortet werden.

Von AZ-Leser Kurt Karlisch