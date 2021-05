Hillerse

AZ-Leserin Claudia Gieseke aus Hillerse bewertet in ihrem Leserbrief die Impfkampagne gegen das Corona-Virus als völlig missglückt.

Es ist erfreulich für Frau Kiesbye, dass sie ohne Priorisierung gesundheitlicher oder beruflich Natur innerhalb von zwei Tagen mit mRNA-Impfstoff geimpft wurde (die Impfstoffampulle wurde in Großformat abgebildet. Bildunterschrift: Da ist er, der Impfstoff für AZ-Mitarbeiterin Maren Kiesbye). Ich gönne es ihr persönlich natürlich. So wie ich es jedem gönne, der diese Pandemie überlebt!

Impfstoff ist nur für über 60-jährige Lehrer vorhanden

Leider ist es für Menschen wie mich, Priorisierung 3 gesundheitlich, die wie 600 000 andere auf der Warteliste stehen und keinen Termin in absehbarer Zeit bekommen, ein Schlag ins Gesicht. Ich bin 1968 geboren und der mRNA-Impfstoff ist für meine Altersgruppe vorgesehen. Ebenso die gesamten Lehrkräfte, die sich tagaus, tagein vor Schulklassen stellen und die man gerade informiert hat, dass lediglich die über 60-jährigen Lehrkräfte geimpft werden, da man keinen geeigneten Impfstoff zur Verfügung stellen kann.

Es ist eine Ungeheuerlichkeit, dass Ministerpräsident Weil sich vor Kameras stellt und Wahlpropaganda hinsichtlich seines großartigen Impffortschritts macht, dies jedoch nur Augenwischerei war, um in der Impfquote schnell höher zu kommen. Jetzt werden wöchentlich weitere Personengruppen freigeschaltet für eine Warteliste, die nicht abgearbeitet wird!

„Wir haben uns immer an alle Regeln gehalten“

Seit 1,3 Jahren haben wir kein Leben mehr, sitzen zu Hause, immer Angst vor einer Ansteckung. Die Kinder dürfen keine Freunde treffen, das soziale Leben ist Null. Wir haben uns immer an alle Regeln gehalten, seien sie noch so widersprüchlich und unsinnig. Aber dafür werden wir jetzt wiederum bestraft. Denn Genesene wie Geimpfte bekommen ihr Leben zurück. Wir anderen schauen vom Sofa aus traurig zu. Und es gibt kein Impfangebot für uns! DANKE an die Verantwortlichen für gar nichts! Für Gesetze nach angeblicher Priorisierung, die nicht eingehalten wird! Wartelisten, die nicht abgearbeitet werden!

Von AZ-Leserin Claudia Gieseke