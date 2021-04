Meine

Dass das Testzentrum in Meine ausgerechnet in der Turnhalle der Grundschule eingerichtet wurde, findet die Meinerin Ria Schlieper verkehrt – nicht zuletzt hält sie es für ein negatives Signal für junge Familien.

Impfen und Testen in Corona-Zeiten ist ohne Zweifel erforderlich! Bürgermeisterin in Meine und Verwaltung des Landkreises entscheiden im Alleingang über die Nutzung der Turnhalle als Testzentrum. Damit treffen sie die schwächsten Mitglieder in unserer Gesellschaft: Kinder und junge Familien.

Bewegungsmangel und seine gesundheitlich negativen Folgen

Ist es notwendig, der Grundschule in Meine die Turnhalle wegzunehmen? Und damit den Sportunterricht für die Klassen 1 bis 4 sowie die Umkleide- und Toilettenräume und Teile des Pausenhofes? Stattdessen fällt Bewegung in der Halle aus und reduziert sich auf die Nutzung des Außengeländes – allerdings nur bei regenfreien Stunden. Dem Bewegungsmangel mit weiteren gesundheitlich negativen Folgen, der von Eltern und Fachleuten beklagt wird, wird so nicht entgegen gewirkt.

Die Überlegung, als Testzentrum die Turnhalle auszuwählen und damit die schwächsten Mitglieder in unserer Gesellschaft zu treffen, ist ein negatives Signal für junge Familien. Warum lassen sich Dorfgemeinschaftshäuser oder Sporthallen, die seit Monaten leer stehen, nicht als Testzentren für Erwachsene nutzen? Wo bleibt das Engagement der gewählten Volksvertreter aus Gemeinderat und Samtgemeinderat? Wer setzt sich in diesen schwierigen Zeiten für die Belange von Familien und insbesondere Kindern ein?

Die Einschränkungen und Disziplinierungen für Kinder sind enorm

Vor allem Kinder und ihre Eltern, die die Zukunft unserer Gesellschaft sind, erfahren mehr und mehr Einschränkungen und Disziplinierungen: Kinder müssen Freizeitaktivitäten seit einem Jahr drastisch reduzieren, Sport in Gruppen, Treffen mit anderen Kindern, regulärer Schulunterricht mit vielfältigem Unterrichtsangebot. Stattdessen Maskenpflicht, neuerdings Corona-Selbsttest vor dem Schulbesuch und und und. All dies haben Eltern mit zu tragen, zu beachten, zu kontrollieren und Kinder beim Schulersatzunterricht zu fördern und zu unterstützen. Zu welchen Schlussfolgerungen über demokratische Strukturen sollen Bürgerinnen und Bürger angesichts dieser Vorgehensweise in Anbetracht der Wahlen auch auf kommunaler Ebene kommen?

Von AZ-Leserin Ria Schlieper