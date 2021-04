Gifhorn

Der Gifhorner Philipp Drinkut reagiert in einem Leserbrief „mit Unmut“, wie er selber sagt, auf den Artikel über Ilmo Wuff, der nach einer Corona-Schutzimpfung mit AstraZeneca statt Biontech Strafanzeige erstattet hat.

Ilmo Wuff hat vielen Menschen in diesem Land etwas voraus – er wurde geimpft. Ich freue mich für ihn, denn das ist doch eine tolle Nachricht!

„Mit der Dankbarkeit für die zusätzliche Arbeit aller Beteiligten im Impfzentrum scheint es nicht weit her“

Doch mit der Dankbarkeit für die zusätzliche, tägliche Arbeit der medizinischen Fachkräfte und aller anderen Beteiligten im Impfzentrum scheint es nicht weit her. Im Gegenteil: Herr Wuff hat sich ausdrücklich für die Impfung mit AstraZeneca entschieden und ich nehme an, auch die entsprechende Einwilligung unterschrieben. Denn sonst hätte man ihn nicht geimpft, schließlich ist das freiwillig. Es stand ihm frei, aufzustehen und zu gehen ... und für einen anderen Impfstoff wiederzukommen. Das wurde laut Artikel so auch kommuniziert. Welch ein Luxus in dieser Situation für Herrn Wuff und welch eine abscheuliche Situation für alle, die auf einen Impftermin warten. Dass der Herr mündig genug ist, stellte er ja jetzt unter Beweis.

„Gerade jetzt müssen alle zusammenhalten“

Ich hätte mir weniger Aufmerksamkeit für persönliche Befindlichkeiten gewünscht. Vielmehr sollten wir uns schützend vor alle stellen, die bei der Bekämpfung der Pandemie unterstützen. Gerade jetzt müssen alle zusammenhalten.

Von AZ-Leser Philipp Drinkut