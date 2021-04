Meinersen

Die Entwicklung der Corona-Inzidenzen macht AZ-Leserin Christine Oetken aus Meinersen große Sorgen. Sie fragt sich, warum sich die Politik bei dem Beschluss von Maßnahmen nicht mehr an den Inzidenzwerten orientiert – und fordert mutige Maßnahmen zur Senkung der Zahlen. In ihrem Leserbrief bezieht sie sich auf eine Aussage von Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann.

Heute ist ein schwarzer Tag für mich und ich hoffe, die wärmende Sonne kann ihn noch etwas aufhellen. In der Zeitung lese ich, dass bis Mitte Juni mehr als die Hälfte der Erwachsenen geimpft sein könnte – vorausgesetzt die Impfstoffe kommen. Hört sich gut an. Aber: Über die Hälfte sind 50 Prozent plus eins. Die Stimmung wird verhaltener. Hoffnungsvoll steht dann dort, auch die Priorisierungsgruppe 3 könnte dann zum Impfen aufgerufen werden. Kurzes Innehalten: Da gehöre dann endlich ich dazu. Über 60, Risikofaktor Bluthochdruck. Geduld – immerhin haben wir ja schon Übung damit.

Immer wieder ist noch mehr Geduld gefragt

Wie viele gehören mit mir zur Gruppe 3? Also noch mehr Geduld. In der Zwischenzeit: Das dominante Virus ist nicht das vom vergangenen Jahr. Unbestritten: Die Inzidenzen steigen, auch bei denen, die bislang weniger im Blick waren: Kinder, Jugendliche, Erwachsene im mittleren Alter. Und dann lese ich in der Aller-Zeitung: „...wir werden mit einem gewissen Infektionsgeschehen in Deutschland leben müssen...“

Was bitte stellt Herr Althusmann sich darunter vor? Ein gewisses Infektionsgeschehen gibt es wissenschaftlich gesehen nicht! Oder habe ich was verpasst? Die exponentielle Entwicklung von Corona-Inzidenzen bedeutet schlichtweg ein erhöhtes Risiko auch in den jetzt eingeschränkten Alltagsbedingungen für alle, auch die aus der Priorisierungsgruppe 3 und die aus Gruppe 2 natürlich auch, denn die sind zwar dran, aber es braucht ja Zeit bis Mitte Juni, bis alle geimpft sind, die wollen.

Christine Oetken hofft auf eine Impfung in absehbarer Zeit

Nochmal zum schwarzen Tag: Inzwischen kenne ich schon einzelne, die auf welchen Wegen auch immer (allen Berechtigten ist die Impfung gegönnt) schon zu einer Impfung gekommen sind und meinen, das sei ihr Verdienst und daraus müssten sich auch Rechte ergeben. Ich für meinen Teil möchte die dunklen Wolken beiseite schieben. Im Moment ist die Einhaltung der Regeln nur im Zusammenhang mit niedriger Inzidenz ein wirkungsvoller Schutz. Ich möchte meine entfernt wohnende Familie, die Enkel, meine Mutter gerne wiedersehen, persönlich. Ich möchte dass unsere Sportgruppen sich wieder entspannt im Freien treffen können und Kinderturnen wieder möglich ist. Ich möchte ohne Sorge mit Freunden und Nachbarn zusammensitzen.

Ohne mutige Maßnahmen zur Senkung der Inzidenzen ist das ein Risiko-Spiel. Die Politik verteilt immer noch zu viel „Schokolade“ an die „Kinder“, die ruhig sein sollen. Hat sie selbst die Situation nicht verstanden? Ist sie selbst den psychologisch erklärbaren Selbsttäuschungen erlegen, die Krisen mit sich bringen? Die Hinnahme steigender Inzidenzen, die mangelnde Orientierung der beschlossenen Maßnahmen an den Inzidenzwerten lassen Menschen zu Kanonenfutter werden. Ich möchte keins sein!

Von AZ-Leserin Christine Oetken