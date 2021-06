Wesendorf

Dass da hinter den Kulissen etwas entschieden wurde, die Bevölkerung aber nichts davon erfährt, befürchtet der AZ-Leser Karsten Schulze aus Wesendorf im Zusammenhang mit dem zentral im Ort gelegenen Grundstück Celler Straße 2. Er schreibt:

Nachdem die Gemeinde Wesendorf vor einiger Zeit die Immobilie Celler Straße 2, ein ehemaliges landwirtschaftliches Anwesen gekauft hatte, wurden die Einwohner aufgefordert, Vorschläge für die künftige Nutzung und die Gestaltung zu machen. Diese wurden auch von etlichen Mitbürgern eingereicht. Danach tat sich, vielleicht auch corona-bedingt, nach außen hin zumindest nichts oder sehr wenig.

Jetzt wurde allerdings am 26. Mai in der Presse auf die Bauausschuss-Videokonferenz am Montag, 31. Mai, mit dem Tagespunkt „Verkauf der Liegenschaft Celler Straße 2“ hingewiesen. Die Veräußerung muss also schon sehr weit ausgehandelt sein. Und mal wieder ohne den Bürger.

Dieses erinnert mich an eine Aktion vor einigen Jahren, als das Grundstück zwischen dem Ehrenmal und der Wesendorfer Deele klammheimlich an eine „Hamburger Investorengruppe“ (O-Ton des damaligen Bürgermeisters Siegfried Weiss) verkauft werden sollte, was dann aufgrund der vorherigen Veröffentlichung im Rat aber abgelehnt wurde.

Hier wird mal wieder nicht mit offenen Karten gespielt.

Von AZ-Leser Karsten Schulze