Gifhorn

Der Gifhorner Dr. Wolfgang Schneider hätte gerne einen der vom Bund versprochenen kostenlosen Corona-Schnelltests gemacht – aber er bekam keinen. Und sein Vertrauen in eine funktionierende Verwaltung ist auch dahin.

Wie die AZ berichtet, sollte jeder ab 8. März 2021 einmal pro Woche einen kostenlosen Corona-Schnelltest angeboten bekommen. Ich machte mich am 8. März gegen 9 Uhr auf den Weg zur Apotheke, bei der ich seit langem Kunde bin. Dort erklärte man mir, dass es nicht möglich ist, den Test durchzuführen. Ich ging weiter zu meinem Hausarzt, wo man mir ebenfalls nicht weiterhelfen konnte. Auf meine Frage, wer mich möglicherweise testen könnte, konnte mir keine Antwort gegeben werden. Der Aller-Zeitung konnte ich dann später entnehmen, dass auch die Kreisverwaltung diese Frage nicht beantworten konnte und wollte.

„Man hatte vier Tage Zeit, um eine Lösung zu finden“

Ich entnehme dem Desinteresse der Kreisverwaltung, dass ihr die Gesundheit der Bevölkerung nicht wichtig ist. Man hatte vier Tage Zeit, um eine Lösung zu finden, war aber nicht willens, die Aufgabe tatkräftig anzupacken. Dass es anders geht, zeigt Wolfsburg, wo eine Testung im Klinikum ermöglicht wurde.

Die Verantwortlichen sollten sich schämen, in dieser Krise durch Untätigkeit zu glänzen. Das Vertrauen in eine funktionierende Verwaltung ist dahin. Ich hoffe, dass man sich bei einer Wahl des Verwaltungschefs daran erinnern wird, wenn mit vielen schönen Worten Werbung gemacht wird für das, was man alles machen will. Der Praxistest für verantwortliches Handeln ist in diesem Fall nicht bestanden.

Von AZ-Leser Dr. Wolfgang Schneider