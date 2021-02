Brome

Die OHE-Trasse im Bereich Brome wird an Anlieger verkauft. Eva Gresky vom Förderverein Ohretalbahn sieht das sehr kritisch: Der Bahndamm sei als wichtiger Bestandteil des Naturschutzes zu sichern, bezieht sie sich auf eine Aussage der Unteren Naturschutzbehörde und vermutet, dass es bei dem Verkauf der Trassen-Abschnitte auch darum geht, den Förderverein zu vertreiben.

Der Gemeinderat im Flecken Brome hat ein großes Problem! Es geht den Kaufinteressenten der Streckenabschnitte an der Trasse offensichtlich darum, den Förderverein aus der Gemarkung Brome herauszuhalten, weil sie sich beim Umgang mit dem Gebiet des Bahndamms nicht auf die Finger sehen lassen wollen. Mit kommunalpolitischen Tricks wie zum Beispiel der Tatsache, dass auf Grund eines Ratsbeschlusses vom 28. Oktober die Verkaufsgeschäfte der Teilabschnitte ohne öffentliche Bekanntmachung durchgeführt werden können, wodurch schon auserkorene Käufer bevorzugt werden, scheint der Rat die Interessen einzelner Mandatsträger absichern zu wollen.

Draisinenfahrten wären kein Problem für den Naturschutz

Die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Gifhorn hat nun aber den Bahndamm als ein „einzigartiges vernetzungswirksames Landschaftselement bezeichnet“, das nach § 21 BNatSchG2009-Biotopverbund, Biotopvernetzung Absatz1 zu sichern ist. Draisinenfahrten wären laut Unterer Naturschutzbehörde kein Problem für den Naturschutz.

Das wollen diejenigen aber nicht glauben, die selber so großes Interesse am Besitz der Flächen haben. Jahrelang wurden die ehrenamtlichen Aktivitäten des Fördervereins Ohretalbahn durch Schikanen, unter anderem durch Lesesteine und Ernterückstände, die auf die Schienen gekippt wurden, behindert. Heute wird von denen, die die Trasse auf diese Weise schädigten, dem Förderverein unterstellt, dass er den Bahndamm als Biotop zu Grunde richten werde.

Für die Flächen gibt es keine Bauleitplanung, Veränderungssperren sind nicht möglich

Die Kaufinteressenten an der Strecke seien verpflichtet, die Bahnstrecke im jetzigen Zustand zu lassen, eine Rückführung in landwirtschaftliche Nutzung sei nicht möglich, heißt es in den Bedingungen für die Käufer laut Gemeinderat. Das hört sich gut an, aber da für die Flächen keine Bauleitplanung mit Satzung zum Schutz der Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft vorliegt, kann in einem notariellen Kaufvertrag keine Veränderungssperre vereinbart werden. Das bedeutet, dass die Käufer mit den erworbenen Flächen nach Belieben verfahren können.

Hier richtet sich das Verhalten der Gemeinde Brome gegen die übergeordneten Interessen der Allgemeinheit, denn der Naturschutz auf dem Bahndamm erfordert rechtliche Sicherheit, um die vernetzende Funktion für die Lebewesen zu erhalten. Das muss für die gesamten Länge der Bahnstrecke gelten. Es scheint so, dass das Verhalten der Mandatsträger das eigentliche Problem ist und keineswegs der Förderverein.

Von AZ-Leserin Eva Gresky