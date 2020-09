AZ-Leserin Dr. Petra Keller: "Es hatte Gründe, warum Wölfe hier ausgerottet wurden"

Sassenburg

Zum AZ-Artikel „Verscheucht der Wolf die Reiturlauber?“ stellt die Sassenburgerin Dr. Petra Keller in ihrem Leserbrief fest, dass das nicht das einzige durch den Wolf verursachte Problem ist. Ihrer Meinung nach passend freilebende Wölfe und Weidetierhaltung nicht zusammen. Sie schreibt:

Wölfe werden in die Städte kommen, um sich da ihr Futter zu suchen

Dass Reiturlauber die Heide meiden könnten, ist ja nun nicht das einzige Problem. Wenn die Schäfer in der Heide ihre Schafherden aufgeben, wird die Kulturlandschaft Heide verbuschen, also verschwinden. Und da Schafe schon nicht mehr wie früher monatelang auf den Deichen grasen und damit den Deich festtreten können, ist damit zu rechnen, dass die Deiche ihre Stabilität verlieren und brüchig werden. Zu erwarten ist auch, dass Wölfe, insbesondere alte oder kranke, in die Städte kommen werden, um sich da ihr Futter zu suchen. Hinzu kommen übertragbare Krankheiten auf Hunde und Füchse.

Es hatte Gründe, warum Wölfe seinerzeit hier ausgerottet wurden. Das Zusammenleben Mensch-Wolf ist zwar für den Wolf kein Problem, wohl aber für Weidetierhalter. Entgegen aller Beteuerungen des Nabu gehören Pferde und Rinder sehr wohl zum Speisezettel der Wölfe. Hat eigentlich irgendjemand der grün angehauchten Natur-Illusionisten Mitleid mit den schwer verletzten und verängstigten Weidetieren? Mit „Natur“ hat das nichts zu tun, wenn Wölfe eingezäunte Tiere attackieren. Und mit Hunger auch nicht, wenn sie gleich mehrere Schafe zerfetzen. Freilebende Wölfe und Weidetierhaltung sind nicht kompatibel, denn all die Zaun-Vorschläge von Nabu und Grünen sind absurd. Teuer, aber ohne Wirkung. Schutzhunde können mit viel Aufwand und Kosten eine Schaf-Herde vielleicht verteidigen, aber dann gehen die Wölfe zur nächsten Herde.

Wölfe in unserer Kultur- und Weidelandschaft können nur zur Katastrophe führen

Wölfe in unserer Kultur- und Weidelandschaft? Das kann nur zur Katastrophe führen, wenn sie sich weiter so wie bisher vermehren. Übrigens beginnt in der EU inzwischen wohl ein Umdenken: Ausrottung nein, aber Reglementierung auf ein verträgliches Maß ist die Devise in Schweden und anderswo.

Von AZ-Leserin Dr. Petra Keller