Dass eine neue Aller-Brücke in Ettenbüttel vor allem im Interesse der Landwirte wäre, ist aus Sicht von AZ-Leser Christopher Bendowski aus Ettenbüttel nicht der einzige Aspekt. Er reagiert auf die Kritik, ein Neubau sei eine Verschwendung von Steuergeldern.

Es wird behauptet, dass diese Brücke nur für die Biogasanlage in Müden wichtig wäre. Das stimmt meiner Meinung nach nicht. Die Brücke ist abgelastet auf 2,8 Tonnen. Das hat zur Folge, dass zum Teil nicht einmal normale Pkw (SUV, Geländewagen etc.) diese Brücke befahren dürfen, da hier häufig ein zulässiges Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen vorliegt. Spätestens jedoch für Pkw mit Anhänger ist hier meistens Schluss. Aber im Langenklint befindet sich die Grüngut-Annahmestelle von Gernot Schacht, welche durch sehr viele Menschen in Anspruch genommen wird. Hier betrifft es auch Leiferder, welche wegen der Ablastung der Brücke nun einen großen Umweg über Müden fahren müssen.

Anliegerbeiträge für den Ausbau der Straße, die nur eingeschränkt nutzbar ist

Des Weiteren wurde vor einigen Jahren die Straße von der Allerbrücke aus bis zum Langenklint erneuert, dafür mussten natürlich die Anlieger einen Teil beisteuern. Ein Schildbürgerstreich, wie ich finde, für eine Straße zu bezahlen, welche man gar nicht nutzen kann. Auch bin ich der Meinung, dass es sich um größere Steuerverschwendung handeln würde, würde die Brücke einfach so bleiben, denn dann hätte die Gemeinde Geld ausgegeben für eine Straße, die nicht beziehungsweise nur sehr eingeschränkt nutzbar ist.

Weiter kommt die Sicherheit der in Bokelberge lebenden Bürger zum Tragen. Bei Unfällen, Bränden etc. können nur noch die Freiwilligen Feuerwehren aus Müden/Dieckhorst und Hahnenhorn Bokelberge in einer angemessenen Zeit erreichen. Diese haben aber dennoch längere Anfahrtswege als die Freiwillige Feuerwehr Ettenbüttel, welche eigentlich für Bokelberge zuständig ist. Die Feuerwehr Ettenbüttel muss nun allerdings auch über Gerstenbüttel/Müden anfahren. Kommt es zu einem medizinischen Notfall in Bokelberge und es ist kein RTW in Ahnsen verfügbar, muss der RTW aus Gifhorn kommen – ebenfalls deutlich schwerer als 2,8 Tonnen.

Ich denke, mit den hier aufgeführten Punkten sprechen wir nicht mehr über eine Verschwendung von Steuergeldern, die Wichtigkeit der Brücke wird ersichtlich.

