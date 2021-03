Gifhorn

Für AZ-Leser Thomas Laser ist die Bürokratie und das Kompetenzgerangel in Deutschland ein Hauptgrund dafür, dass die Impfkampagne so extrem schlecht läuft. Er wünscht sich von der Politik, dass diese sich stärker als bisher und ohne Blick auf Wahlergebnisse für die Menschen in diesem Land stark macht.

Es reiht sich eine Panne an die nächste. Die Impfkampagne in Deutschland läuft extrem schlecht! Die EU ist mit der Bestellung von Impfstoff krachend gescheitert. Trotz der Schwierigkeiten wird der bürokratische Aufwand weiter hochgehalten, die Anmeldung dauert lange, Termine gibt es irgendwann. Wir hören in Dauerschleife, dass wir keine Zeit mehr haben und uns die Mutante überrollt. Gleichzeitig lese ich, dass die Hausärzte förmlich darum betteln, endlich eingebunden zu werden. Jetzt feiert man die Entscheidung, dass die Ärzte in die Impfkampagne eingebunden werden, mit nicht mal zwei Dutzend Impfdosen pro Woche.

„Hausärzte können auch jetzt schon erheblich schneller impfen als die Impfzentren“

Okay, der Impfstoff ist knapp, aber wir wissen auch, dass das ein EU-eigenes und hausgemachtes Problem ist. Ich glaube aber, dass die Hausärzte auch jetzt schon erheblich schneller impfen können als die Impfzentren. Die Daten zum impfwilligen Patienten liegen vor und müssen nicht mehr erhoben werden. Der Kontakt besteht, Restbestände können zeitnah verimpft werden. Jeder Arzt hat ein begrenztes Kontingent, das aus seinem Patientenstamm besteht.

Anstatt nun zu lernen, machen die Entscheider in diesem Land eben mit den Schnelltests weiter. Wir setzen das bisherige Spiel von Chaos und Kompetenzgerangel fort. Wir Deutschen wollen mal wieder alles perfekt machen und verzetteln uns dabei in einem undurchdringlichen, undurchschaubaren Dschungel an bürokratischen Regelungen. Mittlerweile machen wir besserwissenden Deutschen uns schon lächerlich, denn fast überall in der Welt klappt das Impfen schneller, unbürokratischer und schützt so Leben.

„In Tübingen und Rostock wird euch gezeigt, wie man schnell und unbürokratisch handeln kann“

Ist den Regierungen und damit den Politikern die Bürokratie so wichtig, dass sie lieber Tote hinnehmen, vom Schaden für unsere Wirtschaft mal abgesehen, als diese Hemmnisse schnell abzubauen? Verdammt nochmal, hört auf mit diesem Bürokratiewahnsinn. In Tübingen und Rostock wird euch gezeigt, wie man schnell und unbürokratisch einfach handeln kann, um die Menschen zu schützen!

Wo sind die Menschen, denen das Wohl der Bevölkerung wichtiger ist als ihr politisches Mandat? Gibt es in diesem Land nur so wenige, die sich tatsächlich trauen zu handeln und das ohne Angst nicht wiedergewählt zu werden? Genau hier könnte sich zeigen, wer wirklich für das Land und die Menschen steht und nicht als „Kriegsgewinnler“ die Notlage zum Beispiel mit Masken ausnützt, um richtig Geld zu machen.

Warum hat Deutschland die 100 Millionen Dosen Biontech abgelehnt?

Deutsche Pharmafirma haben für die Entwicklung Millionen aus deutschen Steuertöpfen erhalten. In unserem Land wurde der erste Impfstoff entwickelt, woraus wir aber keinen Vorteil machen konnten. Unverständlich ist mir auch, warum Deutschland die angebotenen 100 Millionen Dosen Biontech abgelehnt hat, die die anderen EU-Länder offenbar nicht haben wollten. Als dann die Meinung in diesen EU-Ländern sich änderte und man dort das hochwirksame Mittel doch haben wollte, und es plötzlich doch nicht mehr so teuer war, verzichtete Deutschland auf 70 Millionen Dosen. Danke Frau Merkel!

Von AZ-Leser Thomas Laser