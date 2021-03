Gifhorn

Über seine persönlichen Eindrücke im Gifhorner Impfzentrum berichtet der Gifhorner Hartmut Torster und spart dabei nicht mit Lob.

Gestern hatte ich das große Glück, aufgrund meiner Tätigkeit als 60-Jähriger gegen Corona geimpft zu werden. Ich war einigermaßen neugierig und gespannt, wie die Impfung im Gifhorn, Stadthalle, ablaufen würde. Man hat ja schon so einiges gelesen und gehört. Aber was dann passierte, war der Hammer: Alles sehr gut durchorganisiert, an jeder Station überaus freundliche Leute, alle gut drauf und höflich und bemüht, einem auch den letzten Funken Angst oder Vorbehalte zu nehmen.

Viele Leute mit Impftermin nehmen diesen anschließend nicht wahr

Jede Frage wurde abschließend beantwortet und man nahm sich Zeit. Im Gespräch mit der Ärztin bekam ich mit, dass es viele Leute gibt, die zwar einen Impftermin haben, diesen aber nicht wahrnehmen. Wenn diese Menschen rechtzeitig absagen würden, könnten noch sehr viel weitere Personen geimpft werden. Vielleicht geht da jeder Betroffene mal in sich.

Im Wartebereich nach der Impfung bekam ich mit, dass es einem Mann nicht sehr gut ging. Sofort waren zwei Sanitäter zur Stelle und betreuten ihn. Zum Abschluss bekam ich dann noch den Termin für die zweite Impfung und konnte dann zufrieden die Stadthalle verlassen. Selbst hier wurde ich noch von einem jungen Security-Mann freundlich verabschiedet. Wer hier noch was zu beanstanden hat, dem hilft auch keine Impfung mehr, egal wogegen. Ich sehe gelassen der zweiten Impfung entgegen. Vielen herzlichen Dank an alle Beteiligten im Impfzentrum Gifhorn. Machen Sie weiter so.

Von AZ-Leser Hartmut Torster