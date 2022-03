Landkreis Gifhorn

Erinnern Sie sich? Als das Virus uns erreichte, gab es einen Ruck im Landkreis Gifhorn. Nachbarn gingen füreinander einkaufen. Vereine wurden unglaublich kreativ, was Angebote für ihre Mitglieder anging. Bunte Steinschlangen und Regenbogen-Bilder sorgten für einen Moment guter Laune. Irgendwann kippte die Stimmung. Die Menschen waren erschöpft vom Regel-Wirrwarr und einem immer komplizierteren Alltag, enttäuscht von Politikern, die etwas versprachen und nicht einhalten konnten. Zwei Jahre Corona, das ist an keinem spurlos vorüber gegangen. Dass die Gesellschaft daran trotz aller Spaltungstendenzen glücklicherweise noch nicht zerbrochen ist, zeigt sich seit Putins Überfall auf die Ukraine gerade wieder, so wie schon nach der Flutkatastrophe im Ahrtal: Die ungeheure Solidarität, die kreative Hilfsbereitschaft war nur ein bisschen verschüttet, aber sie sind noch da. Das macht Mut.