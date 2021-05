Landesregierung wäre gut beraten, den Impfstau schnell abzubauen

Gifhorn

Seit Montag können sich in der Priorisierungsgruppe 3 weitere Berufsgruppen für eine Impfung gegen Corona anmelden. Was auf den ersten Blick wie ein weiterer wichtiger Schritt hin zum Ende der Pandemie aussieht, könnte sich bei näherer Betrachtung schnell als reines Lippenbekenntnis der Landesregierung entpuppen, denn es fehlt Impfstoff. In Niedersachsen stehen fast 600 000 Menschen aus vorherigen Priorisierungen auf der Warteliste, Erstimpfungen werden derzeit heruntergefahren, um ausreichend Impfstoff für die anstehenden Zweitimpfungen zur Verfügung zu haben. Die Motivation, sich impfen zu lassen, ist dennoch bei den Gifhorner Polizeibeamtinnen und -beamten, bei Mitarbeitenden der Justiz, beim THW sowie bei Verkäuferinnen und Verkäufern groß. Die Landesregierung wäre gut beraten, den Impfstau schleunigst abzuarbeiten, um diese Motivation nicht zu zerstören. Sonst wird sie bei künftigen Priorisierungen nicht mehr ernst genommen – und dann vielleicht auch bei anderen wichtigen Themen nicht mehr.

Von Thorsten Behrens