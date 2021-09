Gifhorn

Die Querdenker und Verschwörungstheoretiker sind in Gifhorn angekommen, und zwar spätestens am Samstagnachmittag. Da werden auf dem Gifhorner Marktplatz krude Theorien verbreitet. Da behaupten die Rednerinnen und Redner, Masken und Corona-Tests seien gesundheitsschädlich. Sie sprechen von Versklavung und Giftspritzen, ohne dass es für diese Thesen irgendwelche Belege gäbe – und 300 Menschen stehen vor der Bühne und applaudieren.

Solche Aktionen verhöhnen die Corona-Toten und ihre Angehörigen. Sie verhöhnen die Menschen, die an Corona erkrankt sind und die, die Langzeitschäden davon tragen. Und sie verhöhnen alle Menschen, die seit Monaten alles dafür tun, um diese Pandemie in den Griff zu kriegen, auch wenn mit Sicherheit nicht alles richtig gelaufen ist. Was besonders fassungslos macht: Auf der Bühne standen Ärzte und demokratisch gewählte Vertreter einer Partei Seite an Seite mit so genannten Querdenkern, Seite an Seite mit Menschen, die offenbar für unsere Demokratie und wissenschaftliche Erkenntnisse nichts übrig haben.

Die Demo sollte ein Protest gegen die Maskenpflicht im Unterricht sein. Für deren Abschaffung gibt es mit Sicherheit Argumente. Die Kinderrechte standen bei dieser Demo aber nur vordergründig an erster Stelle – und das macht wütend.

Von Christian Albroscheit