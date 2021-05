Brome

Trauer braucht ihren Platz, zeitlich und in den Köpfen der Trauernden. Aber Trauer braucht auch einen Ort. Einen Ort, an dem die Trauernden sich erinnern können, an dem sie nachdenken können. Über das, was gewesen ist und über das, was noch hätte kommen sollen. Ein Grab ist ein solcher Ort. 

Wenn ein Kind stirbt, ist das unsagbar schlimm und für viele Eltern kaum zu verkraften. Das gilt vom ersten Moment an. Denn die Liebe ist da, sobald man von dem kleinen Lebewesen erfährt, das da heranwächst. Und sie bleibt auch, wenn das Kind stirbt.

Deshalb ist es so bedeutsam, dass die Kirchengemeinde Brome-Tülau den verstorbenen Kindern einen sichtbaren Platz in ihrer Mitte gibt. Nah bei ihren Eltern. Dieser Platz zeigt: Ihr gehört zu uns. Ihr seid nicht vergessen. Dieser Platz schafft Verbindung und Austausch zwischen denen, die zurück geblieben sind. Dieser Platz zeigt den verwaisten Eltern: Ihr seid nicht allein.

Von Christian Albroscheit