Gifhorn

An 30 bis 40 E-Scootern in Gifhorn wurden die QR-Codes zerstört. Das klingt erstmal nach einer Kleinigkeit oder nach einem misslungenen Streich. Aber: Die Elektroroller waren durch diese Sachbeschädigung nicht mehr nutzbar. Anbieter Bolt hat seine Flotte in Gifhorn nach nur wenigen Wochen verkleinert.

Das ist schade. Denn viele Gifhornerinnen und Gifhorner nutzen die Roller gern. Sei es als Freizeitvergnügen oder für kurze Fahrten, für die sie sonst das Auto genommen haben. Dass einige wenige keinen Respekt vor dem Eigentum anderer haben oder sich vielleicht daran stören, dass die Roller manchmal einfach im Weg rumstehen, wird so zum Problem der Vielen, die gerne mit den Rollern durch die Stadt fahren.

Man muss ja kein Freund der E-Scooter sein. Aber das, was in Gifhorn passiert ist, ist eine Straftat – und darf sich nicht wiederholen. Denn sonst könnte Anbieter Bolt auf die Idee kommen, die Roller in Gifhorn endgültig einzusammeln. Und das wäre schade.

Von Christian Albroscheit