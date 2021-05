Gifhorn

Die von der Landesregierung geplanten neuen Corona-Regeln entpuppen sich beim genauen Hinschauen nicht als Lockerung, sondern als Verschärfung. Ab Montag wird es unnötig kompliziert, in der Mittagspause mal eben eine neue Hose oder das Geburtstagsgeschenk für den kleinen Neffen zu kaufen. Schließlich braucht es dafür einen aktuellen und qualifizierten Corona-Test. Der setzt einen Termin in einem Testzentrum, beim Arzt oder in der Apotheke voraus, der wiederum im Vorfeld organisiert werden muss. Da ist eine Bestellung beim Online-Händler doch viel leichter.

Auch für die Einzelhändler wird es sehr viel schwieriger als bislang. Sie müssen von den paar Kunden, die wahrscheinlich noch kommen werden, jeden einzelnen kontrollieren – und bekommen auch noch den Frust derjenigen ab, die aufgrund der neuen Regeln nicht mehr in den Laden dürfen. Bei den Gastronomen dürfte es ähnlich sein.

Man sollte die Regeln im Einzelhandel lassen, wie sie sind und Außengastronomie – wenn man schon lockern will – mit Abstand, Maskenpflicht abseits des Tisches und Kontaktregistrierung erlauben. Sonst lassen möglicherweise viele ihre Betriebe lieber zu. Die jetzt geplante Testpflicht ist keine Lockerung, sondern eine Verschärfung. Gut gedacht ist eben nicht immer gut gemacht.

Von Christian Albroscheit