Gifhorn

Ein interkommunales Projekt dieser Größenordnung hat es im Landkreis Gifhorn bisher noch nicht gegeben. Für elf Millionen Euro soll die Tangente umgebaut werden. Der Verkehr soll sicherer und flüssiger gemacht werden. Das ist dringend notwendig. Immerhin rollen täglich 20 000 Fahrzeuge über diese Kreisstraße. VW-Berufspendler stehen häufig im Stau. Sie sehnen seit Jahren moderne Ampelschaltungen und Kreisel herbei. Die an dem Gesamtkonzept beteiligten Verwaltungen haben gute Vorarbeit geleistet. Jetzt ist die Politik am Zug. Das Vorhaben darf nicht auf die lange Bank geschoben werden. Schließlich geht es um viel Fördergeld. Der Verkehrsausschuss des Kreises hat im ersten Anlauf ein schlechtes Bild abgegeben. Umfassende Informationen, die einige Mitglieder einforderten und darum dem Gesamtpaket ihre Zustimmung verwehrten, waren in den Vorlagen enthalten. Man hätte sie nur lesen müssen. Zudem standen Fachleute der Verwaltung und eines Planungsbüros Rede und Antwort. Politikverdrossenheit wird durch solche Auftritte geschürt. Kein Wunder, dass kaum noch Bürgerinnen und Bürger an solchen Sitzungen Interesse zeigen.

Von Uwe Stadtlich