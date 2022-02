Gifhorn

Wer Gifhorns einzige Hauptschule als „Resterampe“ und „Notnagel“ tituliert, darf sich nicht wundern, wenn der Wind plötzlich scharf von vorn weht und man ziemlich einsam auf der politischen Bühne steht. Diese Erfahrung macht AfD-Chef Stefan Marzischewski-Drewes, der in einem offenen Brief die Freiherr-vom-Stein-Schule herabgewürdigt hat. Scharfe Kritik gibt’ s dafür auch von Kultusminister Grant Hendrik Tonne. Die Einlassungen des AfD-Kreisvorsitzenden trieften nur so „vor Menschenverachtung, Zynismus und rechtem Geschwurbel“. Gegen sich aufgebracht hat der AfD-Chef zudem andere Politikerinnen und Politiker sowie viele Schulen aus Gifhorn. Statt für die Entgleisung um Entschuldigung zu bitten, legt er mit einer neuen Pressemitteilung nach. Darin enthalten sind persönliche Anfeindungen gegen Rektor Dr. Detlef Eichner und Bürgermeister Matthias Nerlich. Eine Diskussion über Integration bietet er ebenfalls an. Ein hilfloser Versuch der Schadensbegrenzung. Der Slogan „AfD wirkt“, den Marzischewski-Drewes immer wieder zitiert, trifft jedoch endlich einmal zu: Als Reaktion auf den offenen Brief kommt der Kultusminister im März nach Gifhorn. Für tolle Leistungen in Sachen Integration und Demokratie zeichnet er die Stein-Schule aus.

Von Uwe Stadtlich