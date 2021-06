Gifhorn

Es geht um Steuergelder in Höhe von 2,5 Millionen Euro. Diesen Betrag möchte die Stadt gerne für den Kauf des Mühlenmuseums verwenden. Für Bürgermeister Matthias Nerlich ist die ganze Sache ein „Schlüsselprojekt“. Und gerade darum muss auch die Öffentlichkeit rechtzeitig ins Boot geholt werden. Eine Sondersitzung des Rates, bei der die Stadt wichtige Zahlen und Daten präsentiert, darf nicht hinter verschlossenen Türen stattfinden. Die Wählerinnen und Wähler haben ein Recht darauf, gleichzeitig mit der Politik informiert zu werden. Sie müssen miterleben dürfen, wie die Ratsfrauen und Ratsherren über das Kaufangebot denken. Es ist ein schlechter Stil, erst nach dieser Sitzung öffentlich in den verschiedenen Gremien über das Thema zu beraten. Hier wird dann vermutlich nur noch ein politisches Schauspiel geboten. Die tatsächliche Entscheidung ist nämlich zuvor schon in der Sondersitzung gefallen. Bürgernahe Politik sieht wahrlich anders aus.

Von Uwe Stadtlich