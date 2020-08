Gifhorn

Landauf landab wird zurzeit kritisch über die Massen-Demo der Gegner von Corona-Auflagen in Berlin vom Wochenende diskutiert. Abstandsregeln nicht eingehalten, keine Masken auf – das Risiko eines neuen Infektions-Hotspots mit Folgen für die Betroffenen und ihr Umfeld wurde billigend in Kauf genommen. Nicht viel anders wäre es an Tankumsee und Bernsteinsee am vorigen Wochenende gelaufen, hätten die Betreiber nicht die Notbremse gezogen. Und trotzdem wird es auch dort bei dem Massenandrang nicht gelungen sein, überall den Sicherheitsabstand einzuhalten, der bislang am wirkungsvollsten vor Infektionen schützt. Nun bereiten sich die Betreiber der Badeseen auf einen erneuten Ansturm am nächsten Wochenende vor. Könnte passieren, dass dann auch wieder die Zufahrten gesperrt werden müssen, dass Abstände kontrolliert werden und es Hinweise oder gar Mahnungen bei Nicht-Einhalten der Corona-Vorgaben gibt. Das mag den ein oder anderen Betroffenen ärgern, aber unter dem Strich ist die Sicherheit aller wichtiger als ein scheinbar normaler Sommertag am See. Denn normal ist im Moment gar nichts, so lange das Corona-Virus unseren Alltag prägt.

Von Christina Rudert