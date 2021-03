Jugendliche haben es in der Corona-Zeit doppelt schwer. In einer Zeit, in der sie normalerweise sich und die Welt ausprobieren, ihre Grenzen testen, sich von ihren Eltern abgrenzen wollen, sind sie wegen Homeschoolings und fehlenden Freizeitangeboten isoliert. AZ-Redakteurin Christina Rudert meint: Das ist nicht nur ein Thema für die Familie und die Schule.