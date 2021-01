Gifhorn

Der Beitrag aus der Reihe „Impulse“ stammt in dieser Woche von Martin Wrasmann. Nach seinem Studium der katholischen Theologie in Münster arbeitete der Diplomtheologe in Hannover. Seit 1984 war Martin Wrasmann als Pastoralreferent in der Gifhorner St. Altfrid-Gemeinde und im Bistum Hildesheim als stellvertretender Leiter der Hauptabteilung Pastoral tätig bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2020.

Wo ist Gott in diesen Zeiten der Corona-Pandemie?

Keine Ahnung wie es Ihnen geht, aber mich beschäftigt – neben manchem anderen – auch diese Frage. Wo ist Gott in diesen Zeiten der Corona-Pandemie? Unser Leben ist in kürzester Zeit sehr anders geworden. Und ich merke: Manchmal komme ich gar nicht richtig mit. Ich brauche Zeit, um die neuen Realitäten zu begreifen, mich zurecht zu finden: mit den vielen Einschränkungen und dem, was im Moment eben nicht möglich ist. Die Ausmaße der Pandemie sind erschreckend. Und du, Gott, wo bist du?

Anzeige

Während ich diese Zeilen schreibe, merke ich – wieder einmal –, dass ich mit Verschwörungsmeinungen nichts anfangen kann. Weder weltlichen noch religiösen. Im Internet gibt es zahlreiche Kommentare, die im Ausbruch des Corona-Virus eine Strafe Gottes sehen. Es gibt religiöse Gemeinschaften, die die Pandemie als Prüfung Gottes verstehen und in diesem Glauben sich Schutzmaßnahmen widersetzen: Wer nur fest genug an Gott glaubt, dem wird schon nichts passieren – wo das hinführt, haben wir zur Genüge gesehen. Es ist ungeheuerlich, wie hier oft im Namen Gottes Menschen in die Irre geführt werden. Denn ich bekomme dies mit der Liebe Gottes, mit seiner Menschenfreundlichkeit, nicht zusammen. Und trotzdem bleibt die Frage: Wo aber, Gott, bist du?

Martin Wrasmann. Quelle: Sebastian Preuß

Gott ist da, wo Menschen leiden

Wo ist Gott zu finden? Der Philosoph Theodor W. Adorno hat angesichts der grausamen Leiden von Auschwitz die Aussage formuliert: Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch, und dies später modifiziert: Es ist notwendig, nach Auschwitz Gedichte zu schreiben, weil auch in Auschwitz gedichtet wurde. Auf Gott bezogen formuliere ich dies so: Kann man nach Auschwitz noch beten? Ja, weil auch in Auschwitz gebetet wurde.

Gott ist da, wo Menschen leiden. Draußen auf den Straßen und in den Häusern. Dort ist Gott zu finden. In vorderster Reihe. Bei denen, die um ihr Leben kämpfen: auf den Intensivstationen, in den Krankenhäusern oder wo auch immer. Und bei denen, die für sie alles geben: als Ärztin, als Pfleger, als Krankenschwester. Gott ist draußen, auf den Straßen. Dort wo es unsicher ist, wo schützende Mauern fehlen, wo Schutzkleidung ausgeht und Atemmasken nicht rechtzeitig nachgeliefert werden. Da ist Gott zu finden. Und, wo bist du, Mensch? Eine berechtigte Gegenfrage. Diese Frage gehört – wie die Gottesfrage – zu unserem Menschsein, zu unserer Geschöpflichkeit dazu. Wo bist du, Mensch?

Hier müsste man die, die Verschwörungsmeinungen vertreten, wie Xavier Naidoo, mal an seine alten Texte erinnern: „Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Dazu brauchen wir keinerlei Waffen, unsere Waffe nennt sich unser Verstand“ (2005)

Ich schwöre auf die Würde des Menschen

Ja, das glaube ich, mit Verstand werden wir die Probleme und Sorgen angehen müssen, mit Kreativität und Zuversicht, und Vertrauen, in Menschen und wem es möglich ist in Gott. Ich habe immer wieder neu eine Ahnung, wo ich die Gegenwart Gottes spüren kann. Ob die Gottesfrage damit geklärt oder beantwortet ist, mögen Sie entscheiden. Meine Antwort habe ich gefunden, ich schwöre auf die Würde des Menschen, weil in ihr die Ehre Gottes sichtbar wird.

Lesen Sie auch: Elke Chavier sagt: Werdet Anfänger

Von Martin Wrasmann