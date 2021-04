Gifhorn

Der heutige Text aus der Reihe Impulse stammt von Michael Gruber. Nach dem Fachabitur und der Ausbildung zum Maschinenmonteur in Sachsen folgte ein Studium an der katholischen Fachhochschule für Soziale Arbeit in Magdeburg. Michael Gruber war 27 Jahre in Peine als Geschäftsführer des Betreuungsvereins tätig und gründete 2014 den Gifhorner Betreuungsverein neu. Seit Juni 2020 ist er Vorstand des Caritasverbandes Gifhorn.

Hoffnungsvolle, von Erwachen und Zuversicht strotzende Verse

Michael Gruber. Quelle: privat

Wenn man wie ich einen Hang zu Prosa hat, kommt man an dem größten deutschen Dichter nicht vorbei. Schon in der Schule machte es mir Spaß, Goethes „Osterspaziergang“ zu lernen, und gern hole ich dieses kurze Gedicht in jedem Frühjahr heraus und erinnere die dem Gedächtnis fehlenden Zeilen. Diese so hoffnungsvollen, vor Erwachen und Zuversicht strotzenden Verse möchte ich für meine heutigen Gedanken als Grundlage nehmen.

Passt ja auch in die heutige Zeit, weil einerseits ein Virus uns im Bann hält, unser liebgewordenes Leben bestimmt und die erneut steigenden Zahlen einen Schatten über uns werfen. Anderseits ist Frühjahr. Durch die ersten erblühten Blumen dringt Farbe in unsere Augen, die Bäume erwachen zum Leben, und stellt man sich in die Sonnenstrahlen, kann man die Kraft und Zuversicht spüren, die von oben kommt.

Es sei mir erlaubt, einige Verse dieses Gedichtes zu zitieren:

„Osterspaziergang“ von Johann Wolfgang von Goethe

Vom Eise befreit sind Strom und Bäche,

Durch des Frühlings holden, belebenden Blick,

Im Tale grünet Hoffnungsglück….

Mir geht die Pandemie auch auf die Nerven und lässt mich ungeduldig werden

Diese Hoffnung würde ich gern weitergeben. Zugegeben: Mir geht die Pandemie auch auf die Nerven und lässt mich ungeduldig werden. Vater und Schwester wohnen 350 Kilometer entfernt, die privaten Kontakte sind drastisch eingeschränkt, Masken statt Gesichter, Abstand statt Zuwendung und Berührung, und die ersten Hoffnungsschimmer werden durch die steigenden Zahlen regelrecht zerschmettert. Und doch müssen wir uns vor Augen halten, in welch glücklicher Zeit und sorgenfreiem Land wir leben. Wenn ich schon so etwas durchleben muss, dann doch wohl zu diesen Zeiten und in diesem Land.

…Ich höre schon des Dorfs Getümmel,

Hier ist des Volkes wahrer Himmel,

Zufrieden jauchzet groß und klein:

„Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein.“

