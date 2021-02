Gifhorn

Der Beitrag aus unserer Reihe „Impulse“ stammt heute von Peter Chavier. Er studierte in Bonn und Tübingen katholische Theologie und Geographie. Sein Studium beendete er 1982 mit dem Diplom in katholischer Theologie. Von 1983 bis 1985 arbeitete er in einem Jugendzentrum in Mönchengladbach. In einer Weiterbildungsmaßnahme schulte er zum Journalisten um. Von April 1987 bis Mai 2016 war Peter Chavier Redakteur bei der Aller-Zeitung, jetzt genießt er seinen Ruhestand.

Noch am Flughafen in Moskau wurde Nawalny verhaftet

Peter Chavier Quelle: Archiv

Anzeige

Neben Corona bestimmte in dieser Woche ein anderes Thema zeitweise die Schlagzeilen: das Schicksal des russischen Oppositionsführers Alexej Nawalny. Der war, nachdem er nur knapp einen Giftanschlag überlebt hatte und in Deutschland behandelt worden war, freiwillig in seine Heimat zurückgekehrt. Noch am Flughafen in Moskau wurde er verhaftet. Inzwischen hat man ihm einen zweifelhaften Prozess gemacht und ihn für mehrere Jahre ins Straflager geschickt.

Meine erste Reaktion auf die Rückkehr Nawalnys nach Moskau war: „Mensch, ist der denn bescheuert?“ Für mich, wie für viele andere Menschen auch, war klar, was dort passieren würde. Schließlich provozierte er die Machthaber nicht nur mit seiner Rückkehr, sondern auch noch mit einem Enthüllungsvideo über einen Palast von Putin. Ich glaube, er selbst hat es ebenfalls gewusst. Ob allerdings die russische Staatsmacht damit gerechnet hatte, dass ihm so viele Menschen folgen und für seine Freilassung demonstrieren würden, das wage ich zu bezweifeln.

Einem anderen ist es ebenfalls so ergangen: Jesus von Nazareth

Als ich jetzt nochmal über die ganze Geschichte nachdachte, fiel mir ein anderer ein, dem es ebenfalls so ergangen ist: Jesus. Der Mann aus Nazareth hat sich ebenfalls mit der Obrigkeit und den Herrschenden angelegt. Er stritt mit den Pharisäern über die richtige Auslegung der Schrift und provozierte sie: „Wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werden ihr nicht in das Himmelreich kommen“, heißt es bei Matthäus (Mt 5,20). Er lud sich selbst in das Haus des Zöllners Zachäus ein, dessen Berufsstand zur damaligen Zeit mehr als nur einen zweifelhaften Ruf hatte (Lk 19, 1-10). Und mir fällt da noch die Tempelreinigung ein. Da vertreibt er alle Händler aus dem Tempel (Lk 19,45). Und in den Versen 47 und 48 heißt es: „Er lehrte täglich im Tempel. Die Hohenpriester, die Schriftgelehrten und die übrigen Führer des Volkes aber suchten ihn umzubringen. Sie wussten jedoch nicht, wie sie es machen sollten, denn das ganze Volk hing an ihm und hörte ihn gern.“ Und auch Jesus ging freiwillig nach Jerusalem zurück, obwohl er wohl wusste, was ihn dort erwartete. Jesus bezahlte für sein Handeln mit dem Leben. Die mächtige religiöse Schicht der Juden fand im römischen Statthalter einen willigen Helfer. Ich finde, das sind doch einige sehr interessante Parallelen zum Fall Nawalnyj.

Einfach mal zu Wort melden, um Ungerechtigkeiten anzuprangern

Allerdings war mit Jesu Tod nicht alles zu Ende: Mal ganz abgesehen von der Geschichte seiner Auferstehung passierte noch etwas ganz anderes: Immer mehr Menschen schlossen sich seiner Lehre und seinen Nachfolgern an. Auf der Welt gibt es heute, mehr als 2000 Jahre später, etwa 2 Milliarden Christen. Es scheint sich also zu lohnen, wenn man sich für etwas einsetzt, wenn man Missstände anprangert oder Ungereimtheiten benennt. Und nur, wenn man dies auch vorlebt, wirkt es glaubwürdig. Auch das haben Nawalny und Jesus gemeinsam. Vielleicht gelingt es ihnen und mir, sich in Zukunft für etwas mehr Gerechtigkeit in dieser Welt einzusetzen und sich manchmal einfach zu Wort zu melden, um Ungerechtigkeiten anzuprangern.

Von Peter Chavier