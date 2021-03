Gifhorn/Wolfsburg

Der Text aus der Reihe Impulse kommt in dieser Woche von Susan Heydecke. Susan Heydecke ist auf einem Hof aufgewachsen und durchlief eine landwirtschaftliche Ausbildung. Ihre erste Stelle war in Müden, wo sie bei einer Evangelisation zum Glauben fand und sich an der Bibelschule Malche in Porta Westfalica bewarb. Dort absolvierte sie vor gut 30 Jahren die Ausbildung zur Diakonin und entdeckte ihre Kreativität und eine Leidenschaft zum Marionettentheater. Nach Stationen in Rotenburg an der Wümme, Porta Westfalica, Herrenberg, Melle und Bad Gandersheim ist sie seit 2017 als Diakonin in Wesendorf und Wahrenholz für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zuständig.

Die Bilder von den Passionsspielen lösen Fragen aus

Fastenzeit in Wesendorf 2021. Wir stellen in der Kirche die Bilder der Oberammergauer Passionsspiele aus, die ein Schüler während der Proben im Jahr 2020 gemacht hat. Mich ziehen die Bilder in den Bann. Und die Texte zwischen den Schauspielern und dem Regisseur bewegen mich. Sie lösen Fragen in mir aus. Ganz besonders das Bild mit dem Titel: „In der Menge.“

Susan Heydecke. Quelle: Keller

Der Statthalter Pilatus hat Jesus befragt. Nun ruft er die Hohepriester, Oberen und das Volk zusammen. Er will ihnen sein Urteil verkünden. Gespannt schaut das Volk zu ihm hoch. Noch ist alles still. Sie lauschen seiner Rede. Er erklärt: „Ich habe keine Schuld an ihm gefunden. Er hat nichts getan, was den Tod verdient.“ Doch das Volk schreit: „Hinweg mit ihm.“

Woher kommt plötzlich diese Ablehnung?

Woher kommt plötzlich diese Ablehnung? Schrien sie nicht gestern noch: „Hosianna in der Höhe.“ Feierten ihn als ihren König? Woher kommt plötzlich dieser Zorn? Ist da denn keiner, der auf Jesu Seite ist? Außer Pilatus?

Pilatus will Jesus freilassen. Deshalb fragt er noch ein zweites Mal. Doch sie rufen: „Kreuzige ihn.“ Und wieder ist keiner da, der für Jesus eintritt. Der die Menge anhält. Der von dem erzählt, was Jesus allen Gutes getan hat. Ist das alles vergessen? Gibt es das in den Köpfen des Volkes nicht mehr? Wo ist es geblieben?

Keine Stimme im Volk, die sich für Jesus einsetzt

Pilatus spricht zum dritten Mal zum Volk. Und er fragt sie: „Sagt, was hat er Böses getan?“ Er bekommt auf die Frage keine Antwort. Das Volk schreit nur noch lauter: „Kreuzige ihn, kreuzige ihn.“ Und wieder ist da keine Stimme im Volk, die sich für Jesus einsetzt. Die Partei für ihn ergreift. Keiner der zu ihn steht.

Warum nicht? Aus Angst? Weil man kein Außenseiter sein will? Ist man in den Sog geraten, aus dem man nicht mehr allein herauskommt? Spielt man einfach nur seine Rolle, ohne nachzudenken, weil es von einem gefordert ist?

Dreimal hat Pilatus nachgefragt. Und damit hat er jedem Einzelnen im Volk die Möglichkeit gegeben, auszusteigen. Er hat sie angeregt, über die Schuld Jesu nachzudenken, sich ein eigenes Urteil zu bilden. Er hat jedem einzelnen Raum gegeben, die Freiheit Jesu einzufordern. Doch jeder spielte mit. Jeder erfüllte seine Rolle. Und so sind sie alle mit schuldig geworden am Tod Jesu, am Tod eines Unschuldigen.

Hätte ich den Mut gehabt, zu widersprechen?

Ich frage mich: Hätte ich den Mut gehabt, zu widersprechen? Hätte ich es gewagt, mich der Menge entgegen zu stellen? Hätte ich sie erinnert an das, was Jesus getan hat für uns?

Ehrlich, ich weiß es nicht. Aber ich hätte es mir gewünscht. Vielleicht hätte ich den Weg Jesus ans Kreuz nicht verhindern können. Doch ich hätte mich nicht mitschuldig gemacht.

Bin ich wirklich ein Teil des Volkes?, fragt der Schauspieler den Regisseur. Ja, jeder von uns ist ein Teil des Volkes. Die entscheidende Frage ist nur, wie wir unsere Rolle ausfüllen. Mitmachen oder Widerstand leisten: Auf welcher Seite stehen wir? Amen.

