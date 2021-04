Gastro-Protest in Gifhorn: Füllt die leeren Töpfe!

Gifhorn

​Zapfhahn leer, Teller leer, Reservierungsbücher leer, Hotelbetten leer – dass Gifhorns Gastronomie das Wasser bis zum Hals steht, dürfte nach Monaten im Lockdown jedem klar sein. Die heimische Dehoga hat das bislang durchaus mit Verständnis mitgetragen und stets an passenden Hygienekonzepten gearbeitet. Doch passiert ist – nichts! Auch im Zuge der Bundes-Notbremse lässt sich für die Branche kein Licht am Ende des Tunnels erkennen. Bitter, denn immerhin ist etwa beim Thema Ausgangssperre sogar an mitternächtliche Joggingtouren gedacht. Bei Menschen, deren nackte Existenz auf dem Spiel steht, dürfte da das Verständnis aufgebraucht sein. Ich schließe mich dem Appell der Gastronomen an: Liebe Politik, lass da mal nicht noch mehr anbrennen und liefere endlich Rezepte gegen das Aus der Gastronomie.