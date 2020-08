Gifhorn

Gifhorn hat in den vergangenen Jahren viel Baustellen-Stress erlebt. Das Umleitungschaos bei den zeitgleichen Arbeiten an Dragenkreuzung und Tangente im Jahr 2018 wird vielen noch in Erinnerung sein, auch die Erneuerung der Kreuzung mit Bahnübergang am Calberlaher Damm 2019 ging nicht reibungslos über die Bühne. Bis jetzt verlief der Kreiselbau erfreulich verletzungsfrei.

Am Mittwochnachmittag schlug dann aber Murphys Gesetz auch am Katzenberg gnadenlos zu: Was schief gehen kann, geht auch schief. Eine Baustellenampel gleich hinter der Kreuzung mit Bahnübergang funktioniert nicht. Bei allem Ärger für die Autofahrer, die am Nachmittag lange Zeit im Stau festsaßen: Die Stadt Gifhorn hat noch rechtzeitig reagiert und die richtigen Konsequenzen gezogen. Um eine Einbahnstraßenregelung kommt an der Stelle keiner herum. Da muss sich auch die VLG drauf einstellen und ihre Busse in Fahrtrichtung Süden durch die Umleitung schicken. Das wird für die Nahverkehrsexperten durchaus eine Fahrplan-Tüftelei inklusive Verspätungs-Erklärungsnot. Doch ihren Fahrern und Kunden würde es auch nicht helfen, in den Staus auf dem Calberlaher Damm festzuhängen.

Von Dirk Reitmeister