Gifhorn

Der heutige Text aus der Reihe Impulse stammt von Pastor Moritz Junghans. Geboren wurde er 1988 in Hannover. Theologie hat er in Berlin, Münster und Göttingen studiert, sein Vikariat absolvierte er in Scharnebeck bei Lüneburg. Seit Februar 2019 ist er Pastor in der Dachstiftung Diakonie in Kästorf und in der Kirchengemeinde Wesendorf. Beide Stellen teilt er sich mit seiner Frau Nina Junghans.

„Ich hatte mich schon viel zu sehr gewöhnt an unscharfe Gesichter“

Moritz Junghans. Quelle: Nina Feith

Ich habe Hoffnung. Darauf, dass die Zeit der verpixelten Gesichter bald zu Ende ist. Denn seit kurzem habe ich wieder mehr Kontakt zu echten Menschen. Echt waren die Menschen in meinem Umfeld schon immer. Aber im letzten Jahr schienen sie oft nur halb-echt, weil sie technisch vermittelt waren. Durch Videokonferenzen und ihre Tücken. Jetzt wird das weniger – ein Glück. Ich hatte mich schon viel zu sehr gewöhnt an unscharfe Gesichter und verzerrte Gespräche.

Das ist hoffentlich bald Geschichte. Nicht komplett, das ist klar. In manchen Situationen wird die Videokonferenz sinnvoll bleiben. Aber manchmal will ich dann doch merken: Das sind echte Menschen, mit denen ich da zusammenarbeite – aus Fleisch und Blut.

Beziehungen funktionieren ohne direkten Kontakt schlechter

Was wir sehen, prägt unser Bild von der Wirklichkeit. Das ist jetzt ein großer Satz und man kann den nicht einfach so verkürzen. Ich habe nie wirklich gedacht, dass meine Kolleginnen doch nur virtuelle Wesen sind. Aber ich habe gemerkt: Beziehungen, die für unser Leben und unser Arbeiten wichtig sind, funktionieren ohne direkten Kontakt schlechter. An vielen Stellen hat das mit dem digitalen Ersatz gut funktioniert, doch oft eher dann, wenn es schon eine gemeinsame Basis gab.

Paulus schreibt in einem völlig anderen Zusammenhang: „Denn jetzt sehen wir nur ein rätselhaftes Spiegelbild. Aber dann sehen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke. Aber dann werde ich vollständig erkennen“ (1. Kor 13,12)

Hat Gott mal wieder vergessen, sein Mikro einzuschalten?

Paulus spricht nicht von Zoom, sondern von der Liebe. Unperfekter Liebe zwischen Menschen, vollkommener von Gott. Aber wenn ich das nächste Mal von halb-unten in die Nasenlöcher meiner Kollegen schaue, dann werde ich mal versuchen, das alles als modernes Bild für mein Verhältnis zu Gott zusehen. Mal läuft auch das super und mal hakt die Verbindung etwas. Oder Gott hat mal wieder vergessen, sein Mikro einzuschalten. Aber hier wie dort gilt: Es kommen auch wieder Zeiten, in denen es besser wird. Von Angesicht zu Angesicht. Ich habe Hoffnung.

Von Moritz Junghans