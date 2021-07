Viele freuen sich auf den Urlaub. Und dann brechen die Bilder von der Katastrophe im Südwesten Deutschlands über uns herein. Pastor Tilman Heidrich erinnert an die Geschichte aus dem Alten Testament, in der Noah mit viel Gottvertrauen, gegen Spötter und Zweifler seine Arche baut. Vielleicht brauchen wir heute auch eine Arche, eine, die andere Aufgaben erfüllt als Noahs Schiff.