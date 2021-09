Gifhorn

Die Kommunalwahl 2021 ist gelaufen, aber im Kreis Gifhorn noch nicht vorbei. Keiner der sechs Kandidaten für das Amt des Landrats hat den ersten Wahlgang für sich entschieden, und so treten in der Stichwahl am 26. September Amtsinhaber Dr. Andreas Ebel (CDU) und sein SPD-Herausforderer Tobias Heilmann gegeneinander an.

Dass es Amtsinhaber Ebel nicht im ersten Wahlgang geschafft hat, soll niemand mit individueller Schwäche verwechseln. Politische Parteien und auch direkt gewählte Amtsinhaber haben erheblich an Bindungskraft eingebüßt, und so gibt es praktisch nirgends in der Republik mehr „Selbstläufer“ bei politischen Wahlen. Für die Parteien und Direktkandidaten sicher unkomfortabel, aber ein gutes Zeichen, das eben auch für ein höheres Maß an Souveränität der Wählerinnen und Wähler steht.

Ebenfalls ein gutes Zeichen ist es, dass sich ein so starkes Bewerberfeld für das Landratsamt gefunden hat – trotz eines „Platzhirschen“. Es geht um lokale Kompetenz und Überzeugungskraft, weniger um Parteipräferenzen – und auch darum, den Wählerinnen und Wählern Alternativen zur Wahl anzubieten.

Ein solches Kandidatenfeld mit derlei Ergebnis nach dem ersten Wahlgang bedeutet allerdings auch eines: Niemand hat eine Ausrede; jede Wählerin, jeder Wähler sollte sich mit der Landratswahl jetzt noch einmal beschäftigten. Jede Wählerin, jeder Wähler hat noch einmal eine Stimme, und jede einzelne zählt.

Also: Am 26. September noch einmal wählen gehen!

Von Christoph Oppermann