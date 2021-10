Zicherie

Laut Gedenkstätte Berliner Mauer gab es zwischen 1961 und 1989 allein 140 Tote an der Mauer. Von mindestens 327 Toten an der innerdeutschen Grenze ist auszugehen, die Forschungen dazu sind noch nicht abgeschlossen. Eines dieser Todesopfer ist Kurt Lichtenstein, der bei Zicherie im Kreis Gifhorn starb. Er gilt sogar als erstes Todesopfer an der innerdeutschen Grenze nach dem Mauerbau. Nicht nur deshalb sollte man sich heute an ihn erinnern.

Die beiden 60. Jahrestage zum Mauerbau am 13. August und zu den Todesschüssen auf den Reporter aus dem Westen am 12. Oktober machen in diesem Jahr einmal mehr deutlich, dass bis vor 32 Jahren ein Teil Deutschlands ein Unrechtsstaat war. Eine echte Diktatur. Eine Diktatur, die die eigene Einwohnerschaft gezielt ausspähte, bespitzelte und in mehreren Hundert Fällen an der Grenze gezielt beschoss. Das sollte ebenso wenig in Vergessenheit geraten wie das Wunder im Herbst 1989, als die friedliche Wende die Wiedervereinigung herbei geführt hat.

Seit anderthalb Jahren behauptet eine lautstarke Minderheit, in einer Diktatur ohne Meinungsfreiheit zu leben – und widerlegt sich eigentlich selbst dadurch, dass sie es schon so lange behaupten darf ohne ernsthafte Folgen. Sich die noch gar nicht so ferne Geschichte noch einmal vor Augen zu führen, ist offenbar aktuell wichtiger denn je.

Von Dirk Reitmeister