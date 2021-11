Gifhorn

Ende September machten die Impfzentren wie in der Gifhorner Stadthalle auf Betreiben des Landes dicht. Die Kommunen hatten rechtzeitig davor gewarnt, auch der Landkreis Gifhorn. Jetzt versucht das Land Hände ringend, alternative Möglichkeiten zu schaffen, einen neuen Ansturm bedienen zu können. Hinterher schlauer geworden bleibt festzustellen, dass der Abschied vom Impfzentrum voreilig war.

Schön wäre es, sollten sich jetzt auch noch Ungeimpfte aufraffen, sich einen Piks abzuholen. Aber sie dürfen sich nichts vormachen: Ihren Schutz haben sie frühestens in acht Wochen, sprich im neuen Jahr. Bis dahin müssen für sie drastische Einschränkungen gelten, auch damit sie nicht doch noch in überfüllten Klinik-Stationen erfahren müssen, wie schutzlos sie dem Virus ausgeliefert sind. Wichtig ist es jetzt, das Boostern voranzutreiben, um Geimpften ihren Schutz zu erhalten.

So wie es aussieht, wird der Kampf gegen Corona wieder einmal vor allem auf den Schultern der Beschäftigten in Arztpraxen und Kliniken lasten bleiben. Von jenem Applaus, der längst verklungen ist, konnten sie sich damals schon nichts kaufen. Sie brauchen dringend Wertschätzung in praktischer Form: besseren Lohn, bessere Arbeitsbedingungen und Verstärkung. Sonst haben wir vielleicht noch Betten für Corona-, Herzinfarkt- und Schlaganfall-Patienten, aber niemanden mehr, der sich um sie kümmert.

Von Dirk Reitmeister