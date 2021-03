Gifhorn

Gifhorn ist eine Autofahrer-Stadt. Das ist aus dem Blickwinkel, den der Fahrradsattel bietet, ganz deutlich zu erkennen. Radwege sind schmal, verschwenkt und holprig – übrigens nicht nur die Bordsteine in Gamsen und Kästorf. Ampelschaltungen lassen zu wünschen übrig, etwa an der Schottischen Mühle, wo die Grünphase nach wenigen Sekunden wieder zuende ist. Die Radwegführung entlang der Braunschweiger Straße bleibt auf weiten Strecken ein Rätsel. Es ließen sich noch viel mehr Beispiele auflisten. Dass Gifhorn im Ranking der Radfahrerinnen und Radfahrer weit hinten liegt, verwundert nicht und ist die logische Konsequenz daraus.

Die Stadt geht jetzt das Thema an. Experten arbeiten an einem neuen Radverkehrskonzept und wollen auch die Bürgerschaft um Ideen fragen. Das ist gut und überfällig. Für den Radverkehr in Gifhorn ist es höchste Eisenbahn. Politik und Verwaltung müssen sich spätestens 2022 zum nächsten Fahrradklimatest daran messen lassen, ob aus ihren Worten auch Taten folgen. Allerdings sollte auch Radfahrern klar sein: Was in Jahrzehnten versäumt wurde, kann nicht von jetzt auf gleich wettgemacht werden. Nicht einmal mit einem spurtstarken E-Bike.

Von Dirk Reitmeister