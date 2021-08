Kreis Gifhorn

Eiserne Nerven brauchen Pendler, Berufskraftfahrer und Anwohner entlang der Umleitungsstrecken im Kreis Gifhorn. Und das sind einige. Der Verkehr muss zum Beispiel die L 292 bei Isenbüttel, die B 188 zwischen Gifhorn und Kreisel Leiferde/Ettenbüttel und die L 320 zwischen Hillerse und Leiferde umfahren. Musste die B 188 wirklich sein in diesem Jahr?

Die B 188 wird in absehbarer Zeit wieder gesperrt werden zwischen Gifhorn und dem Kreisel – und dann nicht für Wochen, sondern möglicherweise für Jahre. Denn bei Brenneckenbrück sind die Aller-Brücken aus den 1930-er Jahren fällig. Die Deckschicht-Erneuerung nun begründete die Landesbehörde bereits im vorigen Jahr mit den Ansprüchen des Bundes als Eigentümer der Bundesstraße, dass nur zehn Prozent der Fahrbahn aus Flicken bestehen sollen. Doch war die B 188 wirklich so marode, dass sie nicht noch die paar Jahre zum Brückenneubau überstanden hätte? Dann hätte man das in einen Rutsch erledigen können. Da gibt es im Kreis Gifhorn bestimmt noch schlechtere Strecken, die weiterhin aushalten müssen. Hier hätten die Verantwortlichen den Menschen in diesem Sommer eine Umleitung ersparen können.

Von Dirk Reitmeister