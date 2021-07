Rötgesbüttel

Dass Bürger und Bürgerinnen nicht mit allem einverstanden sind, was von Behörden und Unternehmen so angedacht ist, ist gut so in einem Land, das Meinungsfreiheit und das Wohl des Individuums hoch bewertet. Etwas gegen Missstände zu unternehmen ist der einzige Weg, sie zu beseitigen. Leider geschieht das viel zu oft viel zu emotional – verständlich, aber nicht immer zielführend, da Behörden und Unternehmen dann gerne mal abblocken. Die Rötgesbütteler Bürger und Bürgerinnen, die die Lärmbelästigungen vom Bahnhof aus nicht mehr hinnehmen wollen, haben gezeigt, dass es auch anders geht: entschieden, aber sachlich. Mit Nachdruck, aber Verständnis für Grenzen, die bestehen. Ich hatte den Eindruck, beim Zugbetreiber Erixx und dem Regionalverband ist diese Botschaft angekommen. Es liegt jetzt an ihnen und an der Deutschen Bahn, dieses Vertrauen und diese Kooperationsbereitschaft der Rötgesbütteler nicht zu verspielen. Den verständnisvollen Worten müssen konkrete Taten folgen.

Von Thorsten Behrens