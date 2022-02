Gifhorn

Der Autoverkehr soll an zwei wichtigen Stellen in Gifhorn besser fließen – an der Heidland-Kreuzung sowie am Bahnübergang Calberlaher Damm. Diese beiden Forderungen – und die Ideen zur Umsetzung – der CDU- und SPD-Mehrheitsgruppe im Stadtrat klingen überholt angesichts der Bemühungen, den Autoverkehr in den Städten wegen des Klimawandels unattraktiver zu machen. Möglichst viele Menschen sollen ja schließlich auf öffentliche Nahverkehrsmittel oder Fahrräder umsteigen, so die Marschrichtung.

Doch die Forderungen der beiden Gifhorner Fraktionen sind keineswegs kurzsichtig. Wer den Verkehr möglichst schnell klimafreundlich aufstellen will, darf nicht nur auf Radler und Fußgänger schauen. Noch gibt es den sogenannten Individualverkehr mit Pkw, die von einem Verbrennungsmotor angetrieben werden. Und solange es ihn gibt, das wird wohl auch noch einige Zeit so sein, muss dafür gesorgt werden, dass er vernünftig rollt. Sich stauende Autos sind Gift für das Klima. Die alternativen Verkehrsangebote sind noch nicht so weit, alle notwendigen – und leider auch die vielen nicht notwendigen – Autofahrten in Gifhorn ersetzen zu können.

Von Thorsten Behrens