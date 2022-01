Gifhorn

Bis zu diesem Montagabend standen Gifhorner AfD-Politiker in vorderster Reihe bei den „Montagsspaziergängen“, hielten die Statements, trugen das Banner. Sie redeten von Dialogbereitschaft, riefen zu einem gesunden „Spaziergang“ auf (gilt das auch für die Braunschweiger Straße, auf der während des so genannten Montagsspaziergangs Autos im Stau stehen und ihre Abgase in den Demonstrationszug pusten?), bezeichneten sich selber als „soziales Gewissen in unserer Heimatstadt“ und warfen denjenigen vor, die Gesellschaft zu spalten, die anderer Meinung sind als sie. Plötzlich Stille. Diesen Montag war von ihnen jedoch nur sehr wenig zu sehen und zu hören. Aus dem Ruf „Friede, Freiheit, keine Diktatur“ wird „Friede, Freiheit, Demokratie“. Auf der Straße vermitteln die Wortführer der Spaziergänger das Bild von friedliebenden Menschen, allen wohlgesonnen und gesprächsbereit. In der Halb-Öffentlichkeit der Sozialen Medien tobt aber längst die Saalschlacht, werden Parteien als „Grundstock allen Übels“ bezeichnet, sollen „gestandene und kräftige Männer“ die Spaziergänger vor Übergriffen der Gegendemo schützen, deren „Microgehirn“ bereits „durch Dauerkonsum der Mainstreamnachrichten degeneriert“ sei, werden Gifhorner Persönlichkeiten namentlich attackiert. So brachial geht’s auf der Straße nicht zu, da herrschen eher subtile Töne. Nichts für alle, die mitlaufen, weil sie nach zwei Jahren Pandemie müde und zermürbt sind und hier – zu – einfache Antworten auf ihre Fragen bekommen. Aber auf komplexe Probleme wie die Corona-Pandemie gibt es keine einfachen Antworten.

Von Christina Rudert