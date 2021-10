Gifhorn

Die Spritpreise explodieren. Tanken ist binnen kurzer Zeit fast schon ein Luxus geworden. Das liegt nicht nur am von der amtierenden Bundesregierung beschlossenen CO2-Preis. Auch die Weltmarktpreise für Rohöl sind auf Rekordniveau geschossen. Ein fatales Signal in einer Zeit, in der die Wirtschaft gerade mit vielerlei Problemen zu kämpfen hat. Und nicht nur sie: Zunehmend müssen sich Menschen – auch im Kreis Gifhorn – überlegen, ob sie sich die Tankfüllung noch leisten können.

Ihnen einfach zu sagen, sich zu Fuß, Rad, Bus und Bahn fortzubewegen – in einem derartig großen Landkreis mit der aktuellen ÖPNV-Struktur eher kein guter Rat. Klar, fossile Brennstoffe sind Auslaufmodelle, müssen sie wegen des Klimawandels auch sein. Eine sinnvolle Verkehrswende allein über den Geldbeutel und ohne gangbare Alternativen auf den Weg zu bringen, ist aber eindeutig der falsche Weg.

Von Andrea Posselt