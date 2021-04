Gifhorn

Hilfsbereitschaft ist ein Wert, der von den meisten positiv wahrgenommen wird. Wer dem betagten Nachbarn die Einkäufe die Treppen empor trägt, ist ein netter Mensch. Wer seinen Klassenkamerad bei den Hausaufgaben unterstützt, ebenso. Umso schlimmer, wenn Hilfsbereitschaft skrupellos ausgenutzt wird wie im Fall des kriminellen Enkeltricks. Anrufer gaukeln den meist älteren Opfern vor, ein geliebter Mensch befinde sich in einer Notlage. Nicht selten haben sie Erfolg, wie Gifhorns Kriminalstatistik belegt. 334 000 Euro haben sie acht älteren Mitbürgern auf diese Weise gestohlen, sie um ihr Erspartes gebracht, das womöglich für die Beerdigung oder als Erbe für Enkelkinder oder andere Verwandte zurückgelegt worden ist. Die Schlussfolgerung, dass man erstmal jedem misstrauen sollte, der um Hilfe bittet, wäre fatal. Aber Klugheit und Vorsicht sind auf alle Fälle angebracht. Ein paar gezielte Fragen beispielsweise nach dem Namen des Anrufers und familiären Details reichen oft schon, um herauszufinden, ob da wirklich jemand in Not ist oder es nur auf das Geld abgesehen hat.

Von Christina Rudert