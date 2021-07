Gifhorn

Wohnen wird zum Luxus in Gifhorn. Der Sozialverband formuliert es drastischer: Wohnen in Gifhorn wird zum Armutsrisiko. Spätestens jetzt müssten die Alarmglocken nicht mehr nur klingeln. Da sind Lösungen gefordert. Denn das Problem ist seit Jahren immer mal wieder Thema. Die Stadt hat vor einigen Jahren eine Quote für sozialen Wohnungsbau beschlossen. Das langt ganz offensichtlich nicht.

Es sei jedem gegönnt, der für eine Drei-Zimmer-Wohnung Mieten im vierstelligen Bereich zahlen kann. Die Mehrheit kann’s nicht. Klar, es gibt eine Wohngeldstelle, die in Härtefällen hilft. Aber sinnvoller wäre es, die irre Preisspirale zu drosseln.

Ich bin eigentlich für Einschränkungen auf einem freien Markt nicht zu haben. Aber in dem Fall wäre zumindest eine Mietpreisbremse einen Versuch wert. Politisch war das bislang nicht gewollt. Wohnen darf kein Luxus, erst recht kein Armutsbringer sein.

Von Andrea Posselt