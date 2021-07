Gifhorn

Ihn unterstützt keine Partei, und finanzielle Mittel für Wahlkampf fehlen auch. Er bekleidet keine Ämter oder Positionen, die ihn bekannt machen würden. Realistisch betrachtet, sind die Chancen für Metin Ucar nicht sehr groß, am 12. September zum Landrat gewählt zu werden. Das ist dem 53-Jährigen durchaus bewusst. Und trotzdem tritt er an. Warum tut er sich das an? Immerhin muss er damit rechnen, dass man ihn nicht so ernst nimmt wie die etablierten Kandidaten. Ist seine Entscheidung naiv? Im Gegenteil, ich finde sie bewundernswert. Er probiert es einfach aus. Und wirft damit einen Stein ins Wasser, der Wellen schlägt. Schafft er es, den ein oder anderen Bürger, die ein oder andere Politikerin zum Nachdenken darüber zu bringen, was sich ändern kann oder muss in diesem Landkreis, dann hat er schon viel erreicht.

Von Christina Rudert