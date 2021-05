Mit dem Projekt „Fußgängerzone 2.0“ soll das Herzstück der Gifhorner Innenstadt fit für die Zukunft gemacht werden. Dringender Handlungsbedarf besteht. Die Einkaufs- und Bummelmeile ist vier Jahrzehnte nach ihrer Eröffnung an vielen Stellen nicht mehr zeitgemäß. Unschöne Hochbeete und beschmierte Transformatoren-Kästen passen nicht ins Bild. Um auch nach Corona Menschen in die City zu locken, müssen gut durchdachte Konzepte auf den Tisch. Nur wenn es gelingt, mehr Gastronomie sowie Spielplatz- und Freizeitangebote in die City zu holen, wird die Fußgängerzone weiter Bestand haben und überleben. Der fast immer menschenleere Marktplatz muss mehr sein als eine Aufmarschfläche für Gifhorns Schützen. Auch die ungenutzte Boule-Bahn und das ständig verwaiste Schachfeld auf dem Schillerplatz haben ausgedient. Es geht darum, die Fußgängerzone völlig neu zu denken. Tabus darf es dabei nicht geben.

Von Uwe Stadtlich